Yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de Dünya Kupası arası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklar sürüyor.
Fenerbahçe'ye transferde engel çıktı! İmza atabilmesi için...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 2. Transfer ve Tescil Dönemi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Flamengo forması giyen sağ bek Matheuzinho'yu gündemine almıştı. Teknik direktçr Jorge Jesus'un takımda görmek istediği genç futbolcunun transferinde pürüz çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
6 Aralık'ta Antalya'da kampa girecek olan sarı-lacivertliler, hazırlık maçında Rayo Vallecano'yu ağırladı.
Fenerbahçe, taraftarı önünde rakibini Bright Osayi-Samuel (p), Joshua King ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle mağlup etti.