Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Portekiz 2. Lig takımı Estoril'den Miguel Crespo'yu transfer etmişti.
Fenerbahçe'de Crespo'ya dev talip! O rakam dudak uçuklattı
Fenerbahçe transfer haberi: Miguel Crespo, sarı-lacivertli ekipte gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Portekizli oyuncuya son olarak İtalya Serie A devi Inter talip oldu. İtalyan ekibinin Crespo için önereceği rakam da ortaya çıktı. İşte transfer gelişmesinin detayları...
Yıldız oyuncu, Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
Sarı lacivertli kulüp de, Portekiz 2. Ligi'nden transfer yaptığı için taraftarlarca eleştirilmişti.