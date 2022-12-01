Fenerbahçe'nin ara transfer sezonunda bir stoper almak istediği biliniyor.
Fenerbahçe'den Willyan Rocha açıklaması! Transfer...
Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertli ekibin devre arasında stoper takviyesi yapması beklenirken CSKA Moskova'da forma giyen Willyan Rocha ismi gündeme gelmişti. Konuyla ilgili olarak Fenerbahçe yönetiminden açıklama geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı lacivertliler ilk etapte yerli bir isme yönelmek istiyor.
İstanbul devi, gündemine Samet Akaydın ve Kaan Ayhan'ı almıştı.