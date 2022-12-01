Fenerbahçe, sezon başında Jorge Jesus'u 1 yıllığına göreve getirmişti.
Brezilyalı gazeteciden olay iddia: Jorge Jesus geri dönmek için can atıyor!
Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertli takımla sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalayan ve gösterdiği performansla taraftarların sevgisi haline gelen Jorge Jesus'la ilgili olarak Brezilya basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Konuyla ilgili olarak; Portekizli çalıştırıcının, "Brezilya'ya geri dönmek için can attığı" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Sarı-lacivertliler, tecrübeli teknik adamla başarılı bir performans ortaya koydu.
Fenerbahçe, Süper Lig'de Dünya Kupası arasına lider olarak girerken; Avrupa'da da grubundan lider olarak çıktı.