Brezilyalı gazeteciden olay iddia: Jorge Jesus geri dönmek için can atıyor!

Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertli takımla sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalayan ve gösterdiği performansla taraftarların sevgisi haline gelen Jorge Jesus'la ilgili olarak Brezilya basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Konuyla ilgili olarak; Portekizli çalıştırıcının, "Brezilya'ya geri dönmek için can attığı" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)

Bora Salgın| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.12.2022- 12:49 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022- 12:57