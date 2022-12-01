Fenerbahçe'den Joao Pedro açıklaması!
Fenerbahçe, Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Joao Pedro hakkında bir açıklama yayımladı. İşte son gelişmeler... | FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 01.12.2022- 18:48 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022- 18:52
Sarı-lacivertlilerin açıklamasında Pedro'un dizinde ve bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edildiği belirtildi.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA
Dün akşam Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Profesyonel Futbol A Takımı Oyuncularımızdan Joao Pedro'nun Altunizade Hastanesinde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir.
Elde edilen bulgular çerçevesinde hem dizinde hem de bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuzun durumu ödemin giderilmesi sonrasında ilerleyen günlerde yapılacak ayrıntılı tetkikler sonrası belli olacaktır.