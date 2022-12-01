Fenerbahçe, Kadıköy'de hazırlık maçında Rayo Vallecano ile karşılaştı.
Fenerbahçe'de beklenmedik gelişme! Sözleşmesi donduruluyor
Fenerbahçe'de Rayo Vallecano karşılaşması sonrası flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli kulüp, transfer planlamasında değişikliğe gitme kararı aldı. Bunun yanı sıra yönetim, o yıldızın sözleşmesini 6 aylığına dondurabilir. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertliler, rakibini 3-1 yenerken oynanan futbol beğeni kazandı.
Ancak oyuna 60. dakikada giren Joao Pedro'nun 68. dakikada takımına penaltı kazandırdığı pozisyonda sakatlanması moralleri bozdu.