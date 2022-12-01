ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Alagöz Holding ile Galatasaray Çağdaş Faktoring dev derbide karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip mücadeleyi 80-72'lik skorla kazanmayı başardı.
İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI:
1. Çeyrek: Fenerbahçe Alagöz Holding 28-16 Galatasaray Çağdaş Faktoring
2. Çeyrek: Fenerbahçe Alagöz Holding 42-29 Galatasaray Çağdaş Faktoring
3. Çeyrek: Fenerbahçe Alagöz Holding 56-44 Galatasaray Çağdaş Faktoring
4. Çeyrek: Fenerbahçe Alagöz Holding 80-72 Galatasaray Çağdaş Faktoring