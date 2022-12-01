Fenerbahçe'de birçok futbolcu, Jorge Jesus ile birlikte kariyerinin en iyi dönemini yaşamaya başladı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e 3 talip birden! Transferde Fatih Terim detayı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de takımın başına Jorge Jesus'un gelmesiyle birlikte birçok futbolcunun performansında gözler görülür bir artış yaşanırken, çıkış yakalayan isimlerden biri de İsmail Yüksek oldu. Sergilediği başarılı performansla A Milli Takım'a kadar yükselen genç futbolcu, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. 3 dev kulübün İsmail'e talip olduğu öğrenilirken, transferdeki Fatih Terim detayı dikkatleri çekti. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Ancak içlerinden birisi var ki Portekizli teknik adam kendisi için tam anlamıyla dönüm noktası oldu: İsmail Yüksek...
23 yaşındaki orta saha oyuncusu geldiği günden beri 1. Lig takımlarına kiralanıyordu.