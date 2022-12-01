FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e 3 talip birden! Transferde Fatih Terim detayı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de takımın başına Jorge Jesus'un gelmesiyle birlikte birçok futbolcunun performansında gözler görülür bir artış yaşanırken, çıkış yakalayan isimlerden biri de İsmail Yüksek oldu. Sergilediği başarılı performansla A Milli Takım'a kadar yükselen genç futbolcu, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. 3 dev kulübün İsmail'e talip olduğu öğrenilirken, transferdeki Fatih Terim detayı dikkatleri çekti. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.12.2022- 09:07