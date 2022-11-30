Süper Lig'e Dünya Kupası sebebiyle verilen arada Fenerbahçe, hazılıklarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler hazırlık karşılaşmasında İspanya'nın Rayo Vallecano takımı ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 20:00'de başlayan mücadele S Sport 2'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, İrfan Can, Lincoln, Rossi, Serdar Dursun.
R. Vallecano: Diego Lopez, Hernandez, Fran Garcia, Isi, Trejo, Bebe, Mumin, Unai Lopez, Lejeune, Oscar, De Tomas.