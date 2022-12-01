Fenerbahçe'nin Katar'da düzenlenen Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada 6-10 Aralık 2022 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştireceği kampta yapacağı hazırlık maçlarının detayları belli oldu.
Kamp sürecinde sarı-lacivertliler, Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor ve İtalya Serie A ekiplerinden US Salernitana ile hazırlık maçları yapacak.
Kamp sürecindeki hazırlık maç programı şu şekilde:
7 Aralık Çarşamba
Fenerbahçe – C. Alanyaspor / Alanya Oba Stadyumu / 19.00
10 Aralık Cumartesi
Fenerbahçe - US Salernitana / Alanya Oba Stadyumu / 18.00
Fenerbahçe hazırlık maçı programını açıkladı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: 6-10 Aralık tarihleri arasında Antalya'da kamp yapacak olan Fenerbahçe, hazırlık maçı programını açıkladı. (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 01.12.2022- 11:57
Fenerbahçe'nin Katar'da düzenlenen Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada 6-10 Aralık 2022 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştireceği kampta yapacağı hazırlık maçlarının detayları belli oldu.