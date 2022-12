Fenerbahçe'nin Katar'da düzenlenen Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada 6-10 Aralık 2022 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştireceği kampta yapacağı hazırlık maçlarının detayları belli oldu.



Kamp sürecinde sarı-lacivertliler, Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor ve İtalya Serie A ekiplerinden US Salernitana ile hazırlık maçları yapacak.



Kamp sürecindeki hazırlık maç programı şu şekilde:



7 Aralık Çarşamba



Fenerbahçe – C. Alanyaspor / Alanya Oba Stadyumu / 19.00



10 Aralık Cumartesi



Fenerbahçe - US Salernitana / Alanya Oba Stadyumu / 18.00