Fenerbahçe'de Ocak ayı yaklaşırken transfer çalışmaları da hız kazandı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus "Onu istiyorum" dedi! Sola ABD'li yetenek George Bello
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sol bek bölgesine bir transfer isteyen Jorge Jesus'un, yönetimden ABD'li genç yetenek George Bello'yu istediği öğrenildi. İşte ayrıntılar...
Sarı-Lacivertliler Teknik Direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda sol kanada takviye yapmak için kolları sıvadı.
FENERBAHÇE'DEN SOL BEK TRANSFERİ
Portekizli teknik adam, Makedon yıldız Ezgjan Alioski'nin sol kanatta yalnız kaldığını düşünerek sol kanada transfer yapılmasını istedi.