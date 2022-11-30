Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 19'luk sol bek! Ali Barak için harekete geçildi
Bu sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de, ocak ayı öncesi transfer çalışmaları da devam ediyor. Kadrosuna genç isimleri katmak isteyen sarı lacivertliler, aradığı futbolcuyu Hollanda'da buldu. Kanarya, Roda'nın 19 yaşındaki sol beki Ali Barak için devreye girdi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertliler, Dünya Kupası arasında Jorge Jesus'un belirtmiş olduğu bölgelere takviye için harekete geçti.
Yönetim ocak ayı öncesi hummalı bir çalışma içinde.