Süper Lig'de bu sezon yoluna Jorge Jesus yönetiminde devam eden Fenerbahçe , ligin ilk dönemine damga vuran bir performans sergiledi.
İtalyan devi peşine düştü! Fenerbahçe'de flaş İsmail Yüksek gelişmesi
Fenerbahçe transfer haberi: İsmail Yüksek, bu sezon sarı-lacivertli ekipte gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Gösterdiği başarılı performansla A Milli Takım'a kadar yükselen genç orta saha için İtalyan devi devreye girdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Dünya Kupası arasına 29 puanla lider giren sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubunu da lider tamamladı.
Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.