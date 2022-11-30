Jorge Jesus yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına lider girdi.
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe için başkanlık açıklaması! "İhtiyaç halinde..."
Fenerbahçeli iş insanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli ekipteki son gelişmeleri değerlendirdi. Başkanlık konusunu hakkında da açıklama yapan Saran, dikkat çeken sözler söyledi. İşte o açıklamalar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertlilerin potansiyel başkan adaylarından Sadettin Saran, kulübün hem basketbol hem de futbol takımındaki son durumu değerlendirdi.
Fenerbahçeli iş insanı Sadettin Saran sarı-lacivertlilerin bu sezon hem futbolda hem de basketbolda izleyenlere keyif verdiğini belirtirken kulübe desteğe her zaman hazır olduğunu söyledi.