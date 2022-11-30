TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli Joao Pedro'ya bir talip daha!

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli Joao Pedro'ya bir talip daha!

Fenerbahçe'de şu ana kadar beklenen performansı ortaya koyamayan Joao Pedro ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transferde adı İtalyan ekipleriyle anılan 30 yaşındaki futbolcuya bir talip daha çıktı. İşte flaş transferin detayları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)