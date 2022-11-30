Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört bir koldan sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli Joao Pedro'ya bir talip daha!
Fenerbahçe'de şu ana kadar beklenen performansı ortaya koyamayan Joao Pedro ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transferde adı İtalyan ekipleriyle anılan 30 yaşındaki futbolcuya bir talip daha çıktı. İşte flaş transferin detayları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı lacivertliler, ocak ayında eksik bölgelere takviye yapmak için görüşmelerine devam ediyor.
Kanarya'da, takıma dahil olacak futbolcuların yanı sıra ayrılacak isimler de büyük merak konusu.