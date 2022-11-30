Fenerbahçe, genç futbolcu Arda Güler'in dizinde travma tespit edildiğini açıkladı.



Sarı-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Arda Güler'in milli takım dönüşü ağrı şikayetlerinin devam etmesi üzerine çekilen MR görüntülemesinde; dizinde travma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi programı belirlenilerek rehabilitasyon süreci başlamıştır" ifadelerine yer verildi.