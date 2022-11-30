GÖZLER ROSSİ VE PEDRO'DA

Buna göre hücum hattından bir ismin ayrılması halinde Hollandalı yıldız için harekete geçme kararı alındığı öğrenildi. Joao Pedro için Sampodria'nın, Rossi için ise Torino'nun ilgisi var. Bu ikiliden birinin satılması halinde Memphis Depay için Barcelona ile temas kurulması bekleniyor. Hollandalı oyuncu için şu ana kadar teklifte bulunan bir kulüp olmadığı öğrenildi.