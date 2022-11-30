Spor Toto Süper Lig'de Portekizli dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus ile başlayan Fenerbahçe, tüm kulvarlarda iddialı performansını sürdürüyor.
TRANSER HABERİ: Fenerbahçe'den Memphis Depay bombası! Jorge Jesus onay verdi
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertliler, Barcelona forması giyen Memphis Depay'ı gündemine almıştı. Hollandalı yıldızın transferine Jorge Jesus'tan da onay çıktı. İşte transferdeki son durum.... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB Spor haberi)
Ali Koç yönetimi ve Jorge Jesus yönetiminde 2022 Dünya Kupası arasında da boş durmayan ve transfer çalışmalarına devam eden sarı lacivertlilerden sürpriz bir hamle geldi.
OYUNCULARDAN MAKSİMUM VERİM ALIYOR
Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk 11'i hiçbir zaman tahmin edilemeyen Fenerbahçe'de tecrübeli teknik adam tüm oyunculardan maksimum verim alıyor.