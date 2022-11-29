Fenerbahçe, Asya pazarında oyuncu taramalarını sürdürmenin meyvelerini toplamaya başladı.
Transfer operasyonu başladı! Fenerbahçe'ye iki Koreli birden
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertliler sezon başında Napoli'ye gönderdiği Kim Min-Jae'yi yetiştiren kulüp olan Jeonbuk Hyundai Motors'tan kaleci takviyesi yaparken, Güney Kore Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösteren golcü futbolcu için de düğmeye bastı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Kanarya, geçen sezon başında Kim Min-Jae'yi Çin ekibi BJ Guoan takımından 5 milyon 250 bin Euro'ya transfer etmişti.
26 yaşındaki savunmacı muhteşem geçirdiği bir sezonun ardından 18 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin ödenmesinin ardından Napoli'ye satıldı.