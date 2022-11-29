Transfer operasyonu başladı! Fenerbahçe'ye iki Koreli birden

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertliler sezon başında Napoli'ye gönderdiği Kim Min-Jae'yi yetiştiren kulüp olan Jeonbuk Hyundai Motors'tan kaleci takviyesi yaparken, Güney Kore Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösteren golcü futbolcu için de düğmeye bastı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.11.2022- 13:13