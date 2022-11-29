FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Barcelona'dan Arda Güler harekatı! Laporta bizzat devrede

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Arda Güler, Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Adı PSG, Bayern Münih ve Borussia Dortmund gibi devlerle anılan genç yıldıza Barcelona da talip oldu. İspanyol ekibinin başkanı Joan Laporta'nın, Arda Güler transferi için bizzat devrede olduğu öne sürüldü. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.11.2022- 09:47