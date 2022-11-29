Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Barcelona'dan Arda Güler harekatı! Laporta bizzat devrede
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Arda Güler, Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Adı PSG, Bayern Münih ve Borussia Dortmund gibi devlerle anılan genç yıldıza Barcelona da talip oldu. İspanyol ekibinin başkanı Joan Laporta'nın, Arda Güler transferi için bizzat devrede olduğu öne sürüldü. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
Ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi için arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde Arda Güler gündem olmaya devam ediyor.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı, geçen sezondan bu yana gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesi mest etti.