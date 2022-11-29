Sezon başında birçok takviye yapan Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferlerinden biri de Joao Pedro olmuştu.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Joao Pedro kararı! Takımdan ayrılacak mı?
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Cagliari'den transfer ettiği ancak performansıyla beklentilerin altında kalan Joao Pedro'nun ara transfer dönemine sarı-lacivertlilerden ayrılacağı öne sürülmüştü. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, adı Serie A ekipleriyle anılan deneyimli futbolcuyla ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Adı Galatasaray ile de anılan yıldız futbolcu, 4.6 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Süper Lig ve Avrupa'da lider olarak Dünya Kupası arasına giren Fenerbahçe'de Joao Pedro tam olarak beklentileri karşılamadı.