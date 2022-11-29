TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Hollandalı sağ bek! Rick Karsdorp...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Roma forması giyen sağ bek Rick Karsdorp'u gündemine aldığı ve Başakşehir'in de Hollandalı futbolcuyla ilgilendiğini yazdı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.11.2022- 09:19