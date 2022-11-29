Rüya gibi bir sezon geçiren Fenerbahçe'de 12 günlük iznin ardından sezonun kalan bölümü için çalışmalar başladı.
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Hollandalı sağ bek! Rick Karsdorp...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Roma forması giyen sağ bek Rick Karsdorp'u gündemine aldığı ve Başakşehir'in de Hollandalı futbolcuyla ilgilendiğini yazdı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Liderliğini sürdürerek sezonu zirvede tamamlamayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları da yoğunlaştı.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, ocak ayında eksik görülen yerleri güçlendirmeyi hedefliyor.