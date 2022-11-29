Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını Can Bartu Tesisleri'nde sürderen Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Katar'da düzenlenen Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada ligin kalan bölümü için hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Futbol A Takımımız, 6-10 Aralık 2022 tarihleri arasında Antalya'da kamp yapacaktır.