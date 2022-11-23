Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası ilk maçında ev sahibi Katar ile karşılaşan Ekvator'da gözler Enner Valencia'daydı. Fenerbahçe'nin yıldzı golcüsü takımının 2 golünü de kaydeden isim olmuştu. Sezon içerisinde de Fenerbahçe'ye kattığı verimle sarı-lacivertlilerin en değerli isimlerinden biir olan Valencia, karşılığını Dünya Kupası dönüşünden alacak. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'deki 3. yılında olgunluk dönemini yaşayan Enner Valencia, takıma olan bağlılığı ve ortaya koyduğu performansla yeni sözleşmeyi adeta tırnaklarıyla kazıya kazıya aldı… Sarı-lacivertli yönetim, Dünya Kupası öncesi sezon sonunda anlaşması bitecek olan 33 yaşındaki oyuncu ile ön görüşme yapmış, yeni imza tarihi için Katar dönüşünü işaret etmişti. Valencia'nın milli takımı ile de başarılı bir performans sergilemesi ve tüm dünyanın dikkatini çekmesi, Fenerbahçe yönetiminin de elini çabuklaştırdı. Sabah'ın haberine göre yönetim, futbolcunun kafasını karıştırmamak, Dünya Kupası'nda dikkatini bölmemek için menajeri ile temaslara başladı.

'TEKLİFLERE KAPALIYIZ'

Taraflar, yeni sözleşmenin maddeleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Anlaşmanın 2 yıllık olması planlanıyor. Valencia sezon başında milli takımda olmasına ve takıma geç katılma hakkı olmasına rağmen tatile gitmek yerine kampa gelmeyi tercih etmiş, grip olmasına ve iki idmanı kaçırmasına rağmen Giresun karşılaşmasında oynamıştı. Takımı sahiplenen bu davranışları da oyuncu ile yeni sözleşme yapılmasında attığı 13 gol kadar etkili oldu. Fenerbahçe, ocak ayında gelecek tekliflere kapalı.