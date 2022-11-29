FENERBAHÇE HABERLERİ | Jesus sinyali verdi! Gelecek sezon F.Bahçe...

Geldiği günden beri kulüpte sağladığı otorite ve yakaladığı başarıyla camia tarafından el üstünde tutulan Jorge Jesus, Fenerbahçe'deki geleceği için kritik açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik direktör bu açıklamalarda önemli ipuçları verdi. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.11.2022- 06:40