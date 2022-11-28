Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası bol gollü bir maça sahne oldu. H Grubu'nda oynanan Güney Kore - Gana mücadelesinden kazanan ekip 3-2'lik skorla Gana oldu. Karşılaşmadan sonra Ganalı yıldız ve eski Fenerbahçe'li Andre Ayew, sarı-lacivertli ekip hakkında konuştu.

TRT Spor'a konuşan Ayew, "Zor bir maçtı gerçekten. Hedefimize ulaşmış olduk. Bizim için Uruguay maçı çok önemli. Zor bir maç olacak. Hazırlanmamız gereken bir maç. İnşallah turu alırız ve üst tura geçeriz." dedi.



Gana'nın genç bir kadrosunun hatırlmatılması üzerine tecrübeli futbolcu, "Kaptan olduğum için onlara örnek olmalıyım. Başarılı, genç, dinamik bir jenerasyon geliyor, onlara örnek olmaya çalışıyorum." diye konuştu.



32 yaşındaki futbolcu son olarak, "Fenerbahçe taraftarı için ne söylemek istersin?" sorusuna, "Türkiye'de ve Fenerbahçe'de çok güzel zaman geçirdim. Onları da çok özlüyorum. Ligde kendilerine çok başarılar diliyorum" şeklinde cevap verdi.