Fenerbahçe'de sağ bek arayı��larını sürdürüyor. Bright Osayi Samuel'i daha ileride kullanmak isteyen teknik direktör Jorge Jesus geriye adam istedi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Jesus istedi! Yönetimden sağ bek hamlesi
Fenerbahçe'de sağ bek konusunda alternatif arayan Jorge Jesus listenin ilk sırasına Flamengo'da forma giyen Matheuzinho'yu yazdı. İşte transferdeki son detaylar... | FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 28.11.2022- 06:40
Fenerbahçe'de sağ bek arayı��larını sürdürüyor. Bright Osayi Samuel'i daha ileride kullanmak isteyen teknik direktör Jorge Jesus geriye adam istedi.
Hedefteki isim ise Matheuzinho. Brezilya basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre geçen hafta yazdığı isimle ilgili Fenerbahçe bir süredir çalışıyordu. Scout ekibi raporunu tamamladı, hem Jesus'a hem de yönetime iletti.
İyi referanslar da gelince Kanarya, Metheuzinho için harekat başlatma kararı aldı. Fenerbahçe, 2.7 milyon euro'luk bir bedelle Flamengo'nun kapısını çalacak.