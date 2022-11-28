Hedefteki isim ise Matheuzinho. Brezilya basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre geçen hafta yazdığı isimle ilgili Fenerbahçe bir süredir çalışıyordu. Scout ekibi raporunu tamamladı, hem Jesus'a hem de yönetime iletti.



