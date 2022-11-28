Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tatilden dönen teknik direktör Jorge Jesus ile bir araya geldi. Başkan Koç, devre arası transfer döneminde takviye yapılması planan mevkiler, transfer teklifi gelen oyuncular ve takımdan gönderilecek isimlerle ilgili Jesus ile fikir alışverişinde bulundu.
Fenerbahçe'de kritik transfer zirvesi! Jesus o bölgeye takviye istedi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ilk 14 haftayı lider geçen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Başkan Ali Koç ile bir araya gelen teknik direktör Jorge Jesus'un o bölgeye takviye istediği öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 28.11.2022- 11:14
Kadro iskeletinin korunmasını isteyen Portekizli teknik direktör, Luan Peres'in sakatlığı nedeniyle stoperde sıkıntı yaşadıklarını belirtti.
Jorge Jesus, Başkan Ali Koç'a devre arasında stoper bölgesine transfer yapılması yönünde rapor verdi. Orta saha ve forvet hattında sıkıntı yaşamadıklarını, oldukça güçlü bir yapıya sahip olduklarını belirten Jesus, stoper transferi için alternatifli bir liste hazırlayarak yönetime sundu.