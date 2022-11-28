Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tatilden dönen teknik direktör Jorge Jesus ile bir araya geldi. Başkan Koç, devre arası transfer döneminde takviye yapılması planan mevkiler, transfer teklifi gelen oyuncular ve takımdan gönderilecek isimlerle ilgili Jesus ile fikir alışverişinde bulundu.