Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın dönüşünü zorlu Trabzonspor maçıyla yapacak olan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un bu karşılaşmada en güçlü silahı Joshua King olacak. Hürriyet'in haberine göre; Batshuayi ve Valencia'nın Dünya Kupası'ndan yorgun dönecek olması, Pedro'nun kırmızı kart cezası, Serdar Dursun'un da formsuzluğu nedeniyle Portekizli teknik adamın kritik Trabzonspor maçına King'i hazırladığı öğrenildi.