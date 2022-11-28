Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın dönüşünü zorlu Trabzonspor maçıyla yapacak olan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un bu karşılaşmada en güçlü silahı Joshua King olacak. Hürriyet'in haberine göre; Batshuayi ve Valencia'nın Dünya Kupası'ndan yorgun dönecek olması, Pedro'nun kırmızı kart cezası, Serdar Dursun'un da formsuzluğu nedeniyle Portekizli teknik adamın kritik Trabzonspor maçına King'i hazırladığı öğrenildi.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Joshua King'den haber var! Dönüş tarihi belli oldu
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu sezon sakatlıklarda oldukça canı yanan Fenerbahçe'de uzun süredir formasından uzak kalan isimlerden biri de Joshua King oldu. Son olarak eylül ayında oynanan Rennes maçında forma giyen Norveçli futbolcunun sahalara dönüş tarihi belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Hazır olmadığı için sezona kötü başlasa da kısa sürede Jesus'un en büyük kozu haline gelen Joshua King, yaşadığı sakatlık nedeniyle formasına hasret kalmıştı. 10 günlük tatili bile özel çalışmalarla güçlenerek geçiren Norveçli futbolcu yeniden eski formunu yakalamakta kararlı gözüküyor.
KING'E ÖZEL PROGRAM
Sezon öncesi kampını yaşayamadığı için geç form tuttuğunu belirten King, 45 günlük arayı iyi değerlendirip güçlenmeyi hedefliyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un yakından ilgilendiği golcü futbolcunun ara sonrası istenilen seviyeye gelmesi için antrenmanlarda özel olarak program uygulanıyor.