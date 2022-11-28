Böylece yönetimin de eli rahatlamış oldu. Mevcut sözleşmeye göre; Arda bu sezon en az 1500 dakika forma giymezse, sadece 5 milyon euroya ayrılma ihtimali bulunuyor. Sonrasında ise 25 ve 30 milyon euroluk opsiyon maddeleri var. Ancak Arda'nın, yönetimi zor durumda bırakması beklenmiyor. Bu sebeple yapılacak teklifler, opsiyon maddelerine göre olmayacak.