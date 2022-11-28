Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, forma şansı bulduğu dönemlerde gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Dünya devleri peşindeydi! Arda Güler için karar verildi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Sarı-lacivertli yönetim, adı Barcelona, PSG, Napoli, Tottenham, Milan ve Borussia Dortmund gibi birçok dev kulüple anılan 17 yaşındaki futbolcuyla ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli taraftarların gözdesi olan 17 yaşındaki yıldızın adı birçok Avrupa deviyle anılıyor.
Özellikle İngiliz temsilcisi Tottenham, uzun süredir Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için devrede bulunuyordu. Fenerbahçe yönetimi ise bu konuyla ilgili nihai kararını verdi. Yapılacak teklif ne kadar yüksek olursa olsun 17 yaşındaki futbolcu bu sezonu sarı-lacivertli forma altında tamamlayacak.