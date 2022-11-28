Fenerbahçe'de Jorge Jesus gelişmesi! O teklifi geri çevirdi

Fenerbahçe'de sezon başı teknik direktörlük görevine getirilen Jorge Jesus, şu ana kadar gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi oldu. Kanarya ile 1 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli teknik adamla eski takımı Flamengo ilgileniyordu. Brezilya basını, konuyla ilgili olarak flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)