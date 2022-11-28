Fenerbahçe sezon başında göreve getirilen Jorge Jesus'la 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus gelişmesi! O teklifi geri çevirdi
Fenerbahçe'de sezon başı teknik direktörlük görevine getirilen Jorge Jesus, şu ana kadar gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi oldu. Kanarya ile 1 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli teknik adamla eski takımı Flamengo ilgileniyordu. Brezilya basını, konuyla ilgili olarak flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Bora Salgın| Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 28.11.2022- 10:47
Tecrübeli teknik adam şu ana kadar gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların sevgisi oldu.
Jesus'la eski takımı Flamengo ilgi gösteriyordu.