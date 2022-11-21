Sarı-lacivertliler, orta sahadaki futboluyla beğeni toplayan Miguel Crespo'nun sözleşmesini uzatmak istiyor. Fotomaç'ın haberine göre; Avrupa ekiplerinin yakından takip ettiği Portekizli oyuncuyla önümüzdeki hafta bu konuda görüşme yapılması bekleniyor. 26 yaşındaki Crespo için 15 milyon euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeyen F.Bahçe, sözleşmesini 2 yıl daha uzatarak elini güçlendirmeyi planlıyor. Geçen sezon Portekiz ekibi Estoril'den 1.5 milyon euro'ya transfer edilen Crespo, 45 karşılaşmada 3 gol, 4 asistle oynadı.