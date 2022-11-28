Fenerbahçe'de Altay Bayındır ve Atilla Szalai takıma katıldı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sezonun kalan bölümü için hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, Altay Bayındır ve Attila Szalai'nin takıma katıldığını duyurdu. (FB spor haberi)

Fenerbahçe, 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmanda pas çalışmaları yapıldı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla idman tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını salı günüyapacağı çalışmalarla sürdürecek.

Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır ve Attila Szalai'nin takıma katıldığı da açıklandı.