Fenerbahçe Beko'nun Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Nef ile oynadığı derbi maçta sakatlanan Scottie Wilbekin, 2-3 hafta parkelerden uzak kalacak.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Scottie Wilbekin'in Galatasaray Nef maçının son bölümünde sol dizinden sakatlandığı belirtilerek, "Sporcumuzun Acıbadem Fulya Hastanesinde bugün yapılan detaylı sağlık kontrollerinde ön çapraz bağda zorlanma tespit edilmiştir. Scottie Wilbekin'in sahalara dönüş süresinin 2-3 hafta arasında olması öngörülmektedir." denildi.