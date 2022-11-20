GALATASARAY FENERBAHÇE VOLEYBOL CANLI İZLE | Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Opet maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Sultanlar Ligi'nde heyecan Galatasaray - Fenerbahçe maçıyla devam ediyor. 6. hafta maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağrlayacak. İki ekip de kazanmak ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Maçın detayları ise sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Opet maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 20.11.2022- 15:40