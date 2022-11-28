FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miguel Crespo'ya dev talip!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Miguel Crespo ile ilgili transfer iddiaları artıyor. Adı son olarak Napoli ile anılan Portekizli yıldıza bir Avrupa devinin daha talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.11.2022- 08:58