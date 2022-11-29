Fenerbahçe, ara transfer sezonunda kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak istiyor.
Fenerbahçe'den savunmaya dev transfer operasyonu! O liste ortaya çıktı
Fenerbahçe ara transfer döneminde savunma hattına takviye yapmak için çalışmalara başladı. Sarı lacivertli kulüp, teknik direktör Jorge Jesus'un talepleri sonucunda listesini belirledi. Kanarya, stoper bölgesi için 3 futbolcuyu gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Teknik Direktör Jorge Jesus, Luan Peres'in sakatlık durumunu yakından takip etse de, yıldız oyuncunun sahalara formda dönüp dönmeyeceği henüz netlik kazanmadı.
Fotomaç'ın haberine göre, Fenerbahçe, 3 ismi gündeminde aldı.