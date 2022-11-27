Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Fenerbahçeli golcülerin performansı İtalyan basınının dikkatini çekti. Yapılan habere göre, "Sürpriz bir şekilde turnuvada golcüleri en çok skor üreten takım Fenerbahçe oldu." ifadelerine yer verildi. Ayrıca Inter'in golcüsü Lukaku'nun sakatlığından ötürü forma giyememesine da vurgu yapıldı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Simeone Inzaghi'nin yönettiği Inter'de, golcüleri mercek altına alan İtalya basını, "Lautaro Martinez, Suudi Arabistan ve Meksika maçlarında oynamasına rağmen gol atamadı. Lautaro tam bir hayal kırıklığı yaşattı" ifadelerini kullandı.

Inter'in diğer yıldız golcüsü Romelu Lukaku'nun da sakatlıklarla boğuştuğu için henüz Belçika forması giyemediğinin vurgusu yapıldı.

Milan'da top koşturan iki golcü de incelendi. Olivier Giroud'nun Fransa Milli Takımı'yla 2 maça çıktığı hatırlatılırken, "Avustralya karşısında 2 gol attı ama Danimarka karşısında etkisizdi" denildi. Portekizli Rafael Leao'nun 1 golle oynadığı da kaydedildi.

Takvim'in derlediği habere göre Fenerbahçe vurgusu ise şöyleydi: "Sürpriz bir şekilde turnuvada golcüleri en çok skor üreten takım Fenerbahçe oldu. Enner Valenvia 3, Michy Batshuayi 1 gol attı. Aynı kulüpten turnuvaya gelen golcüler arasında en skorer futbolculardan oldular."

PSG ZİRVEDE

Fransız ekibi Paris Saint Germain'in dünya yıldızları Mbappé ile Messi ülkelerini sırtlıyor. Mbappé, Fransa formasıyla 2 maçta 3 gol atarken, Messi 2 müsabakada 2 gol atarak PSG'yi bu alanda zirveye çıkardı. Brezilyalı Neymar ilk maçta gol atamadı ve sakatlık yaşadı.