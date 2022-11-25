Fenerbahçe'de yerli harekatı! Hedef yeniden Mert Müldür
Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertli ekipte devre arası için transfer çalışmaları sürüyor. Savunmaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de Sassuolo'dan Mert Müldür listeye eklendi. İşte detaylar...
Fenerbahçeara transfer için çalışmalar sürüyor. Jorge Jesus'un takviye için önceliği savunmaya vermesi nedeniyle stoper ve bek transferleri ön planda. Hedefte ise yerli oyuncular ağırlıkta... Fotomaç'ın haberine göre; Sassuolo'dan Kaan Ayhan ve Adana Demirsporlu Samet Akaydin'i listesine alan yönetimin, Kaan'ın takım arkadaşı Mert Müldür'le de ilgilendiği ortaya çıktı. 23 yaşındaki milli futbolcu ligin ilk haftasındaki Juventus maçında ayak bileğinden sakatlanmıştı. Aralık ayında sahalara geri dönecek Mert Müldür'ün hem bek hem stoper olarak görev yapabilmesi ve yaşının genç olması transferini cazip kılıyor. 2024'e kadar sözleşmesi olan Müldür'ün piyasa değeri ise 7 milyon euro... Alanyaspor'da forma giyen Fatih Aksoy'un da takip edildiği ve duruma göre teklif götürülebileceği konuşuluyor. 25 yaşındaki stoper ligde bu sezon 13 karşılaşmada görev aldı... Skout ekibinin ayrıca yurt dışından birkaç genç gurbetçiyi de izlediği öğrenildi.