Fenerbahçe'de 12 günlük izin sona erdi! Antrenmanlar yeniden başladı

Fenerbahçe'de 12 günlük iznin ardından antrenmanlar yeniden başladı. İdmana Dünya Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında olan oyuncuların yanı sıra izinli olan Altay Bayındır ile Attila Szalai de katılmadı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.11.2022- 18:03