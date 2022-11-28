Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? FB hazırlık maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna lider olarak devam eden Fenerbahçe, Dünya Kupası arasında Rayo Vallecano ile hazırlık maçında karşılaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka heyecanla bekleniyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.11.2022- 15:30