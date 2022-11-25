Fenerbahçe'de stoper arayışları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, ligin ilk 14 haftasında en çok stoper rotasyonunda sıkıntı çekmişti. Luan Peres'in uzun süreli sakatlığı sonrası sol stoperde Attila Szalai alternatifsiz oynamıştı.

JESUS STOPERE TAKVİYE İSTİYOR

Fenerbahçe şampiyonluğa giden yolda tüm detaylara dikkat ediyor. Teknik direktör Jorge Jesus da bu kapsamda dikkati savunmaya çekti. Portekizli teknik adam stopere bir takviye yapmak istediğini söylerken, oyuncu arayışları da sürüyor. Fenerbahçe, Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın gibi yerli oyuncuları izlerken, listede yabancı oyuncular da var.

WILLYAN ROCHA GÜNDEMDE

Sarı-lacivertliler, Rusya'da CSKA Moskova forması giyen Willyan Rocha'yı gündemine aldı. Fenerbahçe bu transferde şu an için bu transferde somut bir adım atmadı fakat oyuncunun durumunu da yakından takip ediyor.

Jesus'un Brezilya pazarından tanıdığı 27 yaşındaki Sambacı, sezon başında 2 milyon Euro karşılığında Portimonense'den CSKA Moskova'ya transfer olmuştu. Yabancı transferinde kontenjana takılan sarı-lacivertliler, ocak ayında yaşanacak gelişmelere göre Rocha için girişimde bulunabilir.

WILLYAN ROCHA KİMDİR?

Tam adı Willyan da Silva Roch olan futbolcu, 27 Ocak 1995 tarihinde Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde dünyaya geldi. Futbola Flamengo altyapısında başlayan Brezilyalı stoper, Desportiva-ES, Gremio B, Cova Piedade ve Portimonense formalarını giydikten sonra sezon başında CSKA Moskova'ya transfer oldu.

Bu sezon Rus ekibiyle 16 maça çıkan Rocha, 2 gol kaydetti. 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro.