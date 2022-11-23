Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertli ekipte bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Enner Valencia'da sıcak bir gelişme yaşandı. Brezilya basını, Internacional'in Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki yıldıza talip olduğunu duyurdu. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, ülkesiyle beraber 2022 Katar Dünya Kupası'nda ilk maçında Katar karşısında 2 gol atma başarısı gösterdi. 33 yaşındaki yıldız gösterdiği performansla dünya basınında gündem oldu. Ekvador'da kahraman ilan edilen Valencia için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Brezilya basınında yer alan habere göre Yuri Alberto'yu sattığından beri gol yollarında sıkıntı çeken Internacional, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek Enner Valencia'yı kadrosuna katmak istiyor. Brezilya ekibinin, 33 yaşındaki forvetle sezon sonunda sözleşme imzalamak istediği belirtildi.

Enner Valencia bu sezon Fenerbahçe formasıyla 23 maça çıktı ve 17 gol 4 asistlik performans sergileyerek sarı-lacivertlilerin hem Süper Lig'de hem de Avrupa'daki başarısında önemli pay sahibi oldu.

İşte Brezilya basınında yer alan haber…