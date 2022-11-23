Bu sezon 3 kulvarda da başarılı olmak isteyen sarılacivertliler devre arasında kadrosundaki eksikleri gidermenin peşinde. Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ısrarla bir savunma oyuncusu istiyor. Kolları sıvayan yönetim, yerli ve yabancı 10'a yakın ismi gündemine aldı. Yabancı olarak düşünülen ilk isim Mouctar Diakhaby olmuştu. Yerli yelpazesinde de Samet Akaydın ve Kaan Ayhan ön plana çıkmıştı. Fenerbahçe tüm bu isimlerle görüşürken rotasını yeniden yerli isimlere kırdı. Fotomaç'ın haberine göre önceliği de Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın'e verdi. Kısa süre içinde Güney ekibiyle temas kurulacak.

KARİYER FIRSATI OLACAK

Samet Akaydın, 28 yaşına geldi. Bu dönemde Fenerbahçe'nin onunla ilgilenmesi kendisini heyecanlandırmış durumda. Kulüplerin anlaşması durumunda seve seve sarı-lacivertli formayı giyebileceğini belirtti. Fenerbahçe, Adana Demirspor ile pazarlıklarda maksimum 2 milyon euro vermeyi planlıyor. ADS'nin takasa yaşanması halinde ise Bruma dahil birçok oyuncu önerilecek. Samet Akaydın'in Adana Demirspor ile kontratı 2024 sezonunda bitiyor. Bu sebeple Güney ekibinin de bonservis kazanmak için transferine sıcak yaklaşabileceği konuşuluyor. Aynı takımdan bir diğer stoper Tayyip Talha Sanuç da Beşiktaş'a gitmişti.

Adana Demirspor'da istikrarlı oyunuyla dikkat çeken Samet, bu sezon 13 karşılaşmada oynadı. Tecrübeli oyuncu, 1 kez gol sevinci yaşadı.