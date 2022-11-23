Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında diğer takımlarda olduğu gibi lider Fenerbahçe'de de oyuncular tatile çıktı. Sezon başından bu yana yoğun bir maç temposu içerisinde bulunan sarı lacivertli ekipte sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Mert Hakan Yandaş, bu arada yoğun bir şekilde çalışıyor.

Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında diğer takımlarda olduğu gibi lider Fenerbahçe'de de oyuncular tatile çıktı. Sezon başından bu yana yoğun bir maç temposu içerisinde bulunan sarı lacivertli ekipte Mert Hakan Yandaş ise formasından uzak kalmıştı. Sakatlığı sebebiyle milli futbolcu, Dünya Kupası'na kadar olan bölümde sadece 5 maç oynayabildi. Toplam 103 dakika sahada kalan 28 yaşındaki futbolcu, kupa sonrası için çalışmalarını sürdürüyor. Dünya Kupası nedeniyle tüm takımın izinli olduğu günlerde tecrübeli futbolcu her gün tesislere gelerek idman yapıyor. Mert Hakan Yandaş'ın bu tavrı camianın da takdirini kazanmış durumda. Sezonun kalan bölümünde ondan önemli katkı bekliyorlar.