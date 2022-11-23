Sarı kırmızılı ekip uzun zamandır gündeminde olan milli stoperin transferini rafa kaldırdı. Hürriyet'in haberine göre Kaan Ayhan için 5 milyon Euro bonservis talep eden Sassuolo yine bu rakamın asla aşağısına düşmeyeceğinin altını çizdi. Bunun üzerine oyuncunun performansını mercek altına alan G.Saray transferden vazgeçti.



Devre arasında kadrosunu yerli bir stoper ile takviye etmeyi de planlayan Galatasaray uzun süredir gündeminde olan ve Sassuolo ile birçok görüşme gerçekleştirdiği Kaan Ayhan yarışından çekildi. Hem stoper hem de ön liberoya takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar, sezon başından bu yana milli futbolcuya olan ısrarını ve ilgisini rafa kaldırdı. Nedeni ise kulübünün istekleri ve Kaan'ın son dönemdeki performansı.



FİYAT-PERFORMANSA BAKTILAR

Galatasaray ocak ayı için temasa geçerken İtalyan ekibi, Kaan Ayhan için 5 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Sassuolo yaz Transfer döneminde olduğu gibi bu rakamın asla aşağısına düşmeyeceğinin altını çizdi. Sarı kırmızılılar da sezonun ilk yarısında Sassuolo'da 11 maçta 632 dakika görev alan Kaan Ayhan'ın performansını mercek altında aldı. Serie A'da sergilediği performans ve kulübünün istediği bonservis bedeli de göz önüne alınırken Kaan sınıfta kaldı.



F.BAHÇE VE BEŞİKTAŞ DA DEVREDE

28 yaşındaki futbolcu Uluslar Ligi'ndeki Lüksemburg ve Faroe Adaları maçlarında ilk 11'de yer almasına rağmen A Milli Takım'ın İskoçya ve Çekya ile oynadığı özel maçlarının kadrosuna alınmaması da dikkat çekti. Kaan'ın form durumunun düşüşte olduğu kararını alan Galatasaray yönetimi transferden vazgeçerken, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da kadrosuna katmayı planladığı milli oyuncu için ezeli rakipleri ile pazarlık mücadelesine girmeyecek.