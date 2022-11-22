Fenerbahçe Jorge Jesus'un gelişi sonrası adeta şahlandı. Sarı lacivertliler Süper Lig'de Dünya Kupası arasına lider girdi. Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde ise rakiplerini saf dışı bırakarak grubunu lider tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Kanarya'nın bu başarısında bazı futbolcular ise ön plana çıktı. O isimlerden birisi olan Ferdi Kadıoğlu, transferin de gözdesi konumunda.

Fenerbahçe Jorge Jesus'un gelişi sonrası adeta şahlandı. Sarı lacivertliler Süper Lig'de Dünya Kupası arasına lider girdi. Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde ise rakiplerini saf dışı bırakarak grubunu lider tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Kanarya'nın bu başarısında bazı futbolcular ise ön plana çıktı. O isimlerden birisi olan Ferdi Kadıoğlu, transferin de gözdesi konumunda.

23 yaşındaki futbolcu için Serie A'nın iki devi Napoli ve Inter harekete geçti. Fenerbahçe'ye on numara mevkili olarak gelip, önce kanatta sonrasında sol ve sağ bekte oynayan ve her pozisyonda kendini ispatlayan milli futbolcunun rekor bir bedelle ayrılması bekleniyor. İddiaya göre iki İtalyan takımının yetkilileri yıldız futbolcuyu yakından takip etti ve tam puan verdi. Fenerbahçe ise son dönemde olduğu gibi bu transferde de elini sıkı tutacak ve mümkün olan en yüksek rakamı talep edecek.

Öte yandan Inter ve Napoli'nin devre arasında F.Bahçe'nin kapısını 25 milyon Euro'luk bir teklifle çalması bekleniyor. Eğer Ferdi Kadıoğlu bu rakama transfer olursa Süper Lig'den yurt dışına transfer olan en pahalı futbolcu ünvanını elde edecek.

Önceki rekor ise 22.5 milyon Euro ile Cenk Tosun'a ait. Cenk Tosun 22.5 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olmuş ve bu transfer büyük ses getirmişti.