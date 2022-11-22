Dünya devleri sıraya girdi! Fenerbahçeli Arda Güler'e bir talip daha

Fenerbahçe'de oynadığı futbolla taraftarları mest eden ve her geçen gün üstüne koyarak giden Arda Güler'in talipleri artıyor. 17 yaşındaki genç yeteneğin adı Paris Saint-Germain (PSG), Napoli ve Milan ile anılırken; bir dünya devi daha talip oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Bu sezon gösterdiği performansla taraftarını mutlu etmeyi başaran Fenerbahçe'de süre bulan her oyuncunun gösterdiği performans taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı. Sarı-lacivertlilerde bulduğu forma şansını iyi değerlendiren isimlerden biri de Arda Güler oldu.

Geçtiğimiz sezon özellikle İsmail Kartal döneminde sık sık forma şansı bulan 17 yaşındaki yıldız, bu sezon Jorge Jesus'un da değerlendirdiği isimlerden biri oldu. Genç futbolcu, sarı-lacivertli takımda gösterdiği başarılı performansla A Milli Takım'a kadar yükselmeyi başardı. Arda, geçtiğimiz cumartesi günü Gaziantep'te oynanan Çekya maçıyla ilk kez milli formayı terletti.

Sergilediği etkili futbolla Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi olan Arda Güler, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Fotomaç'ın haberine göre; PSG, Milan ve Napoli derken Arda Güler için transfer iddialarına bir Avrupa devi daha katıldı.

DORTMUND DA İSTİYOR

Alman ekibi Borussia Dortmund'un da 17 yaşındaki orta saha için devreye girmek üzere olduğu vurgulandı. Oyuncu için rakam hazırlanma aşamasında olduğu belirtilirken, devre arasında sarı lacivertli kulübün kapısının çalınabileceği kaydedildi.