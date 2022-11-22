Fenerbahçe formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından İtalya Serie A devi Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, burada beklentileri karşılayamadı. Sezon başında La Liga temsilcisi Mallorca'nın yolunu tutan Muriqi, eski kulübüne ilişkin Corriere dello Sport'a çarpıcı itiraflarda bulundu.

İşte o sözler...

"Her şeyden önce takımda Immobile gibi bir yıldız vardı ve bu benim yer bulmamı zorlaştırdı. Sakat olarak geldim, Covid oldum ve Türkiye'den Serie A'ya adapte olmak zordu. İtalya'da seviye çok daha yüksek. Fiziksel olarak da hazır değildim. Yani ilk yılım benim hatamdı. Sarri ile ikinci yılımda harika hazırlanmama rağmen onun oyununa uygun bir oyuncu olmadığımı söyledi. Eğer büyük kulüpte oynayan önemli bir oyuncuysanız mental olarak da kendinizi kanıtlamalısınız. Kupada Atalanya'ya gol attığımda ve sonrasında ligde de iyi oynadığımda ilk 11'de başlamadımi. Kendi hatalarım da vardı biliyorum ama o an kendimi çok iyi hissediyordum ve oynamayı hak etmiştim."

"İYİ ANTRENMAN YAPMAMA RAĞMEN..."

"Sarri'yle konuşmaya gittim. Bana neden şans vermediğini açıklaması için yanına gittim. "Koç benden memnun değilsen söyle bana" dedim. İyi antrenman yapmama ve profesyonel olduğumu göstermeme rağmen onun oyun türüne uygun olmadığımı söyledi. Ben de teşekkür ettim ve gitmem gerektiğini anladım."