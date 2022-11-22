Fenerbahçe'nin kaptanı ve başarılı file bekçisi Altay Bayındır açıklamalarda bulundu. Altay, "Çıkışımızı milli maçlardan sonra da devam ettirip sezon sonunda taraftarımıza o çok özlediği şampiyonluğu yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, iddialı açıklamalarda bulundu.

"BU ARA, NEFES ALMAMIZI SAĞLADI"

Sabah'ta yer alan haberde Altay, lige verilen arada dinlenme fırsatı bulduklarını söyledi. Tecrübeli eldiven, "Gerçekten yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Bundan şikayetçi değiliz. Başarı gelmesi için böyle olması gerek. Ancak bu ara nefes almamızı sağladı" dedi.

"ŞAMPİYONLUĞU YAŞATMAK İSTİYORUZ"

Altay, "Çıkışımızı milli maçlardan sonra da devam ettirip sezon sonunda taraftarımıza o çok özlediği şampiyonluğu yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.