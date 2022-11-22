Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertli ekipte Osayi Samuel'in takımdan ayrılma talebi ilettiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Jorge Jesus'un Nijeryalı oyuncunun ayrılışına izin vermediği ifade edildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcusu Osayi Samuel'in menajerinin Fenerbahçeli yöneticilerle görüşerek ayrılık talebini ilettiği ifade edildi. Geçtiğimiz sezon özellikle Vitor Pereira döneminde çok başarılı bir performans sergileyen Osayi Samuel bu sezon Süper Lig'de sadece 3 maçta ilk 11'de forma şansı bulabildi. Takvim'in haberine göre; yıldız futbolcunun bu durumdan rahatsız olduğu ve sürekli forma giymek istediği öğrenildi. Ancak hem Fenerbahçe yönetimi hem de teknik direktör Jorge Jesus'un Brigh Osayi Samuel'in ayrılığına soğuk baktığı belirlendi. Portekizli hocanın yoğun takvimde genç yıldızı mutlaka kullanmak istediği ve yönetime bu şekilde bir rapor verdiği gelen bilgiler arasında yer aldı.